NB及伺服器需求暢旺，且公司備足金屬材料，奇鋐(3017)今年上半年營運可望優於預期，奇鋐表示，今年伺服器相關產品營收有機會超過100億元，如果沒有系統風險，今年合併營收可望優於去年，且獲利成長幅度將大於營收。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，降低電腦機箱及系統組裝產品比重，目前產品主要分為「散熱產品」及「電腦機箱及系統組裝」兩大區塊，其中散熱產品包括：3C散熱產品(NB/PC/平板/AIO/手機/電競VGA等)、通訊產品(基地台/網通)、伺服器及資料庫中心及其他；電腦機箱及系統組裝則包括：PC/AIO、伺服器及資料庫中心、通訊產品，另外公司也轉投資周邊裝置軸承的富世達。

在伺服器部分，奇鋐自2019年底切入伺服器市場，目前產品包括：機殼、風扇及VC(均熱板)，其中伺服器機殼有北美及大陸客戶，後續還會有新客戶加入，去年伺服器包括機殼及散熱營收約85億元，奇鋐表示，今年伺服器還是會成長，有機會超過100億元，雖然不是每個伺服器客戶毛利率都好，但對整體營收及獲利仍有正面助益。

受惠於散熱產品應用日益廣泛，且伺服器產品出貨放量，奇鋐今年第1季稅後盈餘為5.4億元，年成長1.78倍，每股盈餘為1.53元，由於第2季出貨狀況不錯，奇鋐今年上半年營運可望優於預期。

奇鋐表示，公司目標是希望能一直成長，如果沒有系統風險，今年合併營收一定會比2020年成長，且獲利成長幅將大於營收，法人預估，奇鋐今年營收可望年增兩位數。奇鋐,散熱,機殼,機箱,3C散熱,NB,PC,AIO,VGA,電競,伺服器

(時報資訊)