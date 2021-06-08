核心事業終端需求穩定，光寶科(2301)5月合併營收為135.54億元，月減1%，光寶科總經理邱森彬表示，第2季原物料缺貨及漲價對公司影響不會太太，無論是營收或是GP有機會再往上成長，其中營收可望較去年同期成長5%到10%。

光寶科5月合併營收為135.54億元，月減1%，年增8%；累計1到5月合併營收為649.14億元，年增17%。

就各部門來看，受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，以及高階Mini LED出貨順暢，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收年增20%，佔5月整體營收約21%。

在雲端及物聯網部門方面，雲端運算、網通設備電源管理系統需求穩定及AI智慧居家設備出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收較去年同期成長，營收佔比約27%。

至於資訊及消費性電子部門則因遊戲機電源產品需求成長、雷射多功能事務機種出貨順暢及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升，帶動資訊及消費性電子部門營收較去年同期成長，營收佔比達52%。

鋼鐵、塑膠料及銅等原物料價格大幅上揚，且IC元件交貨狀況不理想，衝擊電子產業供應鏈，不過光寶科已與客戶達成共識，材料價格由客戶吸收，且光寶在供應商有領先的地位，在物料掌握有優先交貨，第2季原物料缺貨及漲價對公司營運影響不大。

在新產品部分，邱森彬表示，雲端及5G是公司未來發展重要產品，其中雲端電源這一代的設計已進入量產階段，由於新一代設計加上BMS(電池管理系統)及PSU(電源管理系統)，新產品在第2季已得到客戶認證，歐美客戶都會往這方面設計考慮，可以樂觀期待下一代產品出貨可望大幅成長；至於5G的小基站產品已完成開發，預計第2季在客戶端進行場域測試，順利的話下半年可以取得認證，挹注明年營收。

在車用方面，隨著電動車及車用電子滲透率提升，光寶科也將加大力道在車用領域的佈局，如：電動車充電樁、車內電源系統及DC to DC電控系統等，並與海外設計公司合作，以因應汽車電子需求成長。

光寶科也持續進行台灣、泰國、天津及越南等地投資擴產，其中台灣高雄廠及泰國新廠將在第2季完工，以因應下半年營運所需。

(時報資訊)