美聯社指出，美國東岸新英格蘭地區已經成為全美各州的防疫典範，該地區6個州超過60%民眾至少接種過1劑疫苗，即便當地擴大疫苗接種順位的速度較慢，但是專家指出當地政府更專注在讓脆弱族群優先施打疫苗，現在疫苗接種率甚至超越全美平均。

美聯社指出，美國新英格蘭地區（New England）成功對抗新冠病毒的經驗或許能夠成為其他州的典範。新英格蘭地區一共包含緬因州、新罕布夏州、佛蒙特州、麻州、羅德島州、康乃狄克州等東岸6個州。

以麻州為例，麻州衛生官員上周才宣布州內沒有一座城市處於新冠高風險狀態，羅德島州的新冠住院數降至8個月來新低，佛蒙特州、新罕布夏州過去7天的平均每日新冠死亡數降至不到1人。

波士頓布里翰婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）急診醫師佛斯特（Jeremy Faust）表示，5月底陣亡將士紀念日（Memorial Day）後他才意識到，新冠肺炎已經不再是他工作的重心，因為2次值班他都沒有遇到新冠患者。當地最繁忙的波士頓醫學中心（Boston Medical Center）也是同樣狀況，急診護士拉巴貝拉（Kerry LaBarbera）說同一個周末她只遇到2名新冠患者，她描述過去一年半來就像經歷了龍捲風，為了活下去拚命堅持，然後就克服了，她說現在感覺像是「剛剛發生了什麼事？」

美聯社指出，新英格蘭地區成為防疫典範在於當地疫苗接種率更高，尤其6個州的居民，至少接種過1劑疫苗的比例全部都超過60%，讓當地新病例、住院數、死亡數快速下降。這個數字高於全美的50%，更遠高於南部由阿拉巴馬州、路易斯安那州、密西西比州等組成的深南部（Deep South）州，當地只有35%民眾接種過1劑疫苗，

79%的麻州成人已經接種過新冠疫苗。

根據《紐約時報》（New York Times）追蹤的疫苗數據，新英格蘭6州佔全美完整接種疫苗比例前6名，全部超過50%，目前全美完整接種疫苗比例為42%。

前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任佛利登（Thomas Frieden）指出，新英格蘭地區做對了一件事是：它擴大疫苗接種資格的速度比美國其他地區還要慢，但是它更專注在讓脆弱族群施打疫苗。

Boston.com報導，除了第一線醫護人員之外，麻州將街友收容所、監獄等列為第一順位接種名單，比高齡長者還要前面，多數州民甚至直到4月才有機會接種疫苗。

除此之外，耶魯大學公共衛生學院（Yale School of Public Health）流行病學系主任柯博士（Dr. Albert Ko）表示，整個疫情期間，新英格蘭地區的主管機關聽從公衛專家建議，將防疫置於經濟發展之前，也有助疫情降溫。他說新冠散播初期，當地疫情真的非常嚴重，那段經歷在當地居民心中留下了很大印記。

儘管新英格蘭地區疫苗接種率名列前茅，但是布朗大學（Brown University）公衛學院院長吉哈（Ashish Jha）仍提醒「工作還沒結束」，貧困區域的疫苗接種率仍低，還有種族不平衡問題，需要加把勁。

目前全美每日平均新增確診數約為1.5萬例，平均新冠死亡數降至約430人，據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，目前全美累積確診人數超過3,337萬人，死亡人數將近60萬人。

現在新英格蘭地區的醫院已經開始處理其他疾病患者，即使新冠病例下降，但是醫院繁忙不減，因為疫情延後醫療照護的患者一波波返回醫院。

(中時新聞網)