不滿國內購買新冠肺炎疫苗進度緩慢，每日確診與死亡人數始終居高不下，屏東藍營民代發起綁黃絲運動、帶向中央喊話，強調「我們要疫苗」，別再把防疫工作繼續政治化。

屏東市民代表方華雄直言，看著國外紛紛從疫情中解封、回歸正常生活，台灣卻連疫苗都少得可憐，甚至施打疫苗者成了少數，這種人命關天的事，卻見政府在購買疫苗的處置處處充滿意識型態，現在別管大陸、美國或日本，只要有購買管道，應該就要盡量買。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝也說，1年多來，台灣從防疫模範生一下落入後段班，主因就是政府輕忽施打疫苗的重要性，蔡政府對疫苗政策大權一把抓，卻提不出快速提高接種率方案，讓國人陷入焦躁不安的窘境。

因此決定在8日發起繫上黃絲帶運動，讓民眾表達對疫苗殷切期盼的心情，黃絲帶寫上「我們需要疫苗」或「台灣需要疫苗」文字，讓民眾向政府請命。

廖婉汝強調，政府特別預算從第一期2100億，第二期合計4200億，到第三期上限8400億，舉債已達極限，國人不只需要現金紓困，最重要的還是要有疫苗，越快讓國人免費施打，以達成群體免疫目標，就越快恢復正常生活。

所以取得疫苗是特別預算的首要工作，花1000億買疫苗，絕對比每年無止境編預算做產業補助更重要。廖婉汝也呼籲，只要有企業、宗教團體願意捐助、地方政府願意採購、國際友人願意幫忙，政府都應放寬心胸，不僅不刁難，更要主動協助，這樣才符合全民期盼。

(中時 )