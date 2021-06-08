隨著美國施打疫苗過半、陸續解封，客思達-KY（2936）5月合併營收達7.98億元，較去年同期增加0.84％，累計1至5月合併營收較去年同期增加5.18％。

客思達-KY指出，美國隨著疫苗普遍施打，已陸續解除大部分防疫限制，加上美國政府一連串刺激經濟政策陸續推行，家具市場需求相對提升。

唯在全球貨櫃短缺以及勞動力短缺等雙重壓力下，美國家具市場出現供給缺口，因此業者紛紛將重心轉向調整定價策略以及加強供應鏈管理等環節。

客思達-KY表示，由於公司長久以來已建立多元採購來源以及供應鏈管理應變能力，因此得以持續補充存貨並維持安全庫存，同時維持具競爭力之售價以及良好之利潤率。

面對全球經貿環境等變動，客思達-KY持續優化管理平台，使銷售及採購管理層面之資訊更為透明，提高決策及營運效率，降低營運成本。客思達-KY並將透過線上線下整合，打造Coaster品牌的零售網絡，建立（Online to Offline）的新零售營運模式，可望打造下一個成長動能。

(工商 )