官股行庫出現重大違規案件！金管會今（8）日表示，兆豐國際商業銀行金管會表示，兆豐銀前行員石員於2015年7月至2019年12月間辦理房貸有缺失，金管會依銀行法處以1,000萬元罰金。

金管會表示，該行員為兆豐銀新店分行員工，疑似以28個人頭戶，總計核貸金額3.5億元，扣除擔保品價值，預估損失金額為2000多萬元。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，兆豐銀2016年板橋分行自我查核時就有類似的案件，當時金管會僅行政指導未開罰；但是這次樣態與時間與板橋分行案件相同，代表兆豐銀未落實執行金管會要求進行全面性清查，兆豐銀未盡內控三道防線責任。

除了處罰鍰1000萬元之外，金管會也要求兆豐銀檢討相關人員，包含稽核與相關業務單位；以及將案例態樣去識別化傳送到銀行公會網站專區接露，依銀行公會相關作業要點規定，報送本案違法失職人員。

(中時新聞網)