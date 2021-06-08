本土疫情嚴峻，傳統市場成為各縣市主要管制區域。新北市長侯友宜表示，市場防疫除了自治會管制外，警方區公所都投入人力，目前已再度複查，開出325張稽查單，尤其點名樹林區保安街1段16巷、20巷的傳統市場，要求立即改正，做不好就停業。
侯友宜表示，新北市因地制宜，市場自治會管理方式各異，有改印章的、外送的、禁止汽機車進入的，除了靠地方自治管理外，警察機關也嚴厲執行，警方區公所都一起投入，目前已開出325張稽查單，其中樹林區保安街一段市場狀況較嚴重，已立即要求改善，做不到就停業。
(中時 )
本土疫情嚴峻，傳統市場成為各縣市主要管制區域。新北市長侯友宜表示，市場防疫除了自治會管制外，警方區公所都投入人力，目前已再度複查，開出325張稽查單，尤其點名樹林區保安街1段16巷、20巷的傳統市場，要求立即改正，做不好就停業。
侯友宜表示，新北市因地制宜，市場自治會管理方式各異，有改印章的、外送的、禁止汽機車進入的，除了靠地方自治管理外，警察機關也嚴厲執行，警方區公所都一起投入，目前已開出325張稽查單，其中樹林區保安街一段市場狀況較嚴重，已立即要求改善，做不到就停業。
(中時 )
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