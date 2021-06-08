後龍鎮快篩站將設置在復興里籃球場前，國道3號高架橋下方空地。（謝明俊攝）

竹南電子廠移工群聚感染事件，至8日止已有8名住在後龍鎮的科技廠員工確診，已引起鄉親們的擔憂，為了防堵疫情擴散，後龍鎮長朱秋隆特別提撥緊急預備金，在後龍鎮復興里設置社區快篩站，並在10日下午開始篩檢，為鄉親健康做好把關。

後龍鎮公所指出，這次疫情中，後龍許多子弟也都在京元電子、超豐電子、智邦科技等公司上班，員工的家人心中不免擔心是否染疫，為確實防堵感染源擴散，守護後龍，鎮長朱秋隆特別提撥緊急預備金，由公所自行設立社區快篩站，幫鄉親進行快篩作業。

本次快篩採事先預約報名，報名時間，即日起至6月10日上午10點止，篩檢時間在6月10日下午13時至18時。選在後龍鎮復興里籃球場前面空地，鄉親要前往篩檢，可走苗12線往大庄里方向，國道3高速公路橋下的復興籃球場前面空地。

符合快篩資格包括有設籍後龍，且為京元電子、超豐電子、智邦科技員工的同住家人，或近期內有密切接觸在上述三大廠區工作者。以及設籍後龍並與5月25日以後公布的確診者足跡有重疊且身體出現不適症狀者。報名一律採預約制，可以網路或電話報名。

後龍鎮公所表示，預約報名後將由公所審查資格後再通知快篩時間，請依公所通知時間抵達現場即可，勿提早到達避免久候且造成群聚增加感染風險。前往篩檢時請注意全程配戴醫用口罩、並自行騎車或開車前往，切勿搭乘大眾運輸工具。並請攜帶身分證、健保卡。

(中時 )