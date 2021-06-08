九如鄉昌榮社區推出貴妃雞蛋捲，搭上宅經濟商機，上架即熱銷。（林和生攝）

九如鄉昌榮社區將貴妃雞蛋加工作成蛋捲，推出即熱銷。（林和生攝）

九如鄉昌榮社區1年前嘗試飼養貴妃雞，並將雞蛋販售收入用來作為社區急難救助金，而近期受到新冠肺炎疫情升溫，居民靈機一動，將雞蛋加工製成蛋捲，透過網路與電話預購販售，推出一個月便熱銷上千瓶，成功搶搭宅經濟熱潮。

昌榮社區位於九如鄉，不僅面積最小，且不面山、不靠海，又沒有公有地，讓社區發展性看似受阻，但社區發展協會在居民努力下，運用閒置空間營造成為生態園區，除了發展魚菜共生、復育蓋斑鬥魚等，去年也開始放養一群貴妃雞。

昌榮社區發展協會理事長周靖程表示，貴妃雞目前飼養約200隻，平時讓牠們恣意在生態園區散步，夏天會幫忙搧風解熱、冬天則用稻草保暖，下午則放古典音樂給牠們聽，晚上便引導回雞舍休息，鄰近農婦見狀直呼，根本當作「貴妃」來養，因此命名為「貴妃雞」。

目前每日產量約可收6、70顆蛋，飼養的飼料都由社區調配，包括桑葚果、玉米、白飯等，目前也和社區居民契作，以相同方式飼養約500隻雞。

周靖程表示，決定作成蛋捲後，便著手調配原料，由於新手上路，光製作便吃足苦頭，不僅被燙傷好幾回，還失敗多次，才推出包括原味、芝麻、抹茶及巧克力等口味，每罐10支，消息一出便有民眾透過電話搶訂，第一個月便成功出貨超過千罐，為社區注入一劑強心針。

周靖程說，社區發展關懷據點且增設急難救助金，所有社區支出多靠自有財源，此次發展熱銷商品，盼能搭上疫情期間的宅商機，可望開出銷售紅盤。

(中時 )