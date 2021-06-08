詹姓女子去年2月、新冠肺炎疫情嚴峻時為了援助香港友人，在網路上看見張姓女子張貼「我老公是埃及人，朋友有大量醫療口罩」，前後付款65萬元、購買數百萬個口罩，沒想到友人收到的是大陸製一般防塵口罩，詹女氣得報警提告，高雄地檢署依加重詐欺罪起訴張女。

張姓女子去年2月利用台灣限制口罩出口，在某網站刊登「我老公是埃及人，朋友在埃及的口罩工廠上班，目前有大量醫療三層口罩現貨，如果有需要請加微信」，詹女發現後立刻聯繫張女。

張女自稱能供貨數百萬個醫療口罩，詹女擔心受騙，還再三確認是否為醫療三層規格，若不是就不買了。沒想到張女竟稱「埃及都沒醫療認證，我不敢戴」，反倒推銷奈及利亞工廠出貨、號稱有認證的口罩。詹女不疑有他，前後匯款共65萬元，分成2批貨，由埃及、奈及利亞送貨至香港。

去年3月6日詹女友收到口罩時，發現全是陸製的一般防塵口罩，要求退貨還被張女刻意封鎖，憤而提告。

張女辯稱，後來埃及無法出貨，埃及朋友才請奈及利亞那邊出貨，奈及利亞工廠也強調是真貨，拒絕換貨，還強調自己只是中間人，看不懂當地英文、阿拉伯文的單據，用手機翻譯以為是醫療證照，還傳給詹女看過。

檢方查出，張女老公根本不是埃及人，是台灣人，朋友也不在埃及口罩工廠上班，張女也無法證實埃及、奈及利亞聯絡人的身份，也從未前往當地確認有無工廠，更沒有交貨能力，顯有詐騙事實，依加重詐欺罪嫌將張女起訴。

(中時 )