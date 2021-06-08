傳統市場人流多，為加強防疫，實施自主分流採買下，消費顯有下降，因花蓮市區傳統市場、攤商多，花蓮市公所將針對5個公有市場共627個攤位，祭出使用費減半，6月至8月為期3個月，盼降低攤商因疫情衝擊遭受的的損失。

國內疫情從5月爆發，到目前仍未見趨緩，防疫進入三級警戒，相關防疫規範約束每個人平常的生活作息，各行各業的商機也都受到影響。花蓮市區不少餐飲業配合防疫改變營業型態，有些因為成本考量，乾脆拉下鐵門也休防疫假。

市長魏嘉賢說，看到傳統市場在這波疫情出現的困境，與攤商們一起攜手抗疫，除了每週二至三次市場內外大清消，更在市場入口處設置檢測站，並呼籲消費者依身分證字號尾數自主分流進入市場，透過嚴格的防疫措施，讓攤商安心，讓消費者購物可以放心。

魏嘉賢也宣布，攤位使用費減半，實施期限6月至8月。花蓮市公有市場包括公有市場包括重慶市場、中山（市八）市場、復興市場、中華市場及大同市場等，總計有 627攤受惠。

另外，吉安鄉公所稍早也宣布「挺攤商、抗疫情」，吉安公有市場攤位租金減免1半，同樣為期3個月到8月底止，並已實施公有市場測量體溫、酒精消毒外，入口管制採實聯制登記，呼籲採買時應「少去買多」，一次買足分量，減少外出與接觸流動頻率。

(中時 )