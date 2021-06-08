衛福部長陳時中今日指出，疫苗施打順序為中央說得算，地方若自行調整將減配疫苗。對此台北市長柯文哲回應，北市從來沒說不照中央順序施打，有問題也會舉手反應，如日前長照機構出現群聚，才會將機構人員接種順序往前移，強調在疫苗施打順序上，北市中央沒有不同調。

疫苗問題吵得沸沸揚揚，配給量與施打順序都讓地方傷透腦筋，外界好奇北市在施打順序上是否會自行調整；此外，由於市立聯合醫院防疫負擔重，內部人員質疑為何不將施打重擔分給基層診所，要求市府應考量人力吃緊給予配套措施。

柯文哲指出，科學問題科學解決，有時媒體標題會有誤差，但北市從來沒有不按照中央順序施打，但有問題會反映，例如長照機構日前出現群聚個案，因此施打順序應該往前移，尤其他有醫療專業，講得有道理的話，中央也會聽取建議進行調整，目前來說北市和中央無不同意見。

此外，柯也說，打疫苗的地點有分3線，這沒問題，但麻煩的是疫苗進來時程變來變去，量也不確定，北市都是臨時被通知，畢竟生產線設計有流程，固定的話就能有效率運作，但他也知道中央難處，因為全世界都在募疫苗，進來的量很不穩定。

柯表示，日前中央說7日打疫苗不用錢，我們都開玩笑說後面還有一句話，「打疫苗不用錢，但是沒有疫苗，有什麼用咧？」但目前不需擔心，會按照中央給的數量擴充生產線。

至於殯葬業者爭取施打疫苗，北市副市長黃珊珊則說，中央與地方的開放順序，都是以第一類到第三類的人員為主，畢竟殯葬業不是所有人都會處理到染疫的人，業者目前也有相應的處理手法，未來疫苗若充足，會盡快將殯葬業者排進施打順序中。

(中時 )