大陸女星范冰冰擁有亮麗外型和凹凸有致火辣身材，白到發光的皮膚加上能輕鬆駕馭各種風格，讓她被譽為紅毯女王，不過2018年捲入陰陽合同逃稅案後，讓她演藝事業和人氣都跌入谷底，近幾年靠拍雜誌、出席時尚活動和做慈善維持聲量，近日，她出席友人的遊艇派對，好狀態讓在場的人都驚呼連連。

范冰冰近日出席好友在豪華遊艇上辦的生日派對，穿著一襲黑色洋裝的她，頂著大紅唇讓皮膚看上去更加白皙，在場的網友更開心PO網，大讚她好瘦好美，「真人比想像的瘦好多，太有氣質了」。

范冰冰出席友人生日趴，明星氣場強大。(圖／翻攝自微博)

有網友認為友人和范冰冰合照不輸她。(圖／翻攝自微博)

只見范冰冰雖然打扮低調，但仍是全場焦點，女神風範絲毫未減，不過有網友稱「網紅和范冰冰合照，完全沒被比下去」，但從路人曬出的無P生圖難看來，范冰冰顏值相當能打，皮膚白到發光，腿也比網紅友人細了一圈，讓粉絲大讚「太美了」、「冰冰像單獨開了濾鏡一樣」。

范冰冰無P照美貌依舊出眾。(圖／翻攝自微博)

范冰冰雖然因逃稅風波重創演藝事業，復出之路相當艱難，但她仍積極亮相國內外雜誌封面，出席時尚活動和做慈善，希望有機會能全面復出，39歲的她也沒放棄維持完美形象，每每出現總能驚豔眾人，美貌依舊在演藝圈是數一數二的。

(中時新聞網)