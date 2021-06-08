全球運價暴衝，貨攬一哥台驊控股5月合併營收來到26.61億元新高，年增82.03％，累積前5月合併營收「破百」，衝上106.15億元，年增102.39％。台驊表示，歐美各國將陸續解封，歐美經濟體加速復甦，在全球物流強勁反彈且海、空、鐵路等運輸艙位供給吃緊情況下，前景展望樂觀，惟仍需觀察通膨及疫情後續發展。

海運業務，全航線缺櫃、缺艙狀況仍無緩解，運費月月調漲，最近期SCFI貨櫃綜合運價指數最新報價為3,613美元，與同期相比增長157％，再創新高。台驊強調，長期以來與船公司合作關係良好, 故在艙位取得上擁有相對優勢，且客戶端訂單量持續熱絡，使得海運營收達18.13億元，較上月增長42.97％。

台驊指出，隨著歐美部份國家喜迎夏日解封潮，零售商擴大補充庫存力道，加上提前進入美國返校消費旺季，海運需求強勁。供給面部分，除歐美塞港外，因疫情、出口業務暴增及碼頭事故等，亞洲部分港口亦面臨壅塞，將爭取艙位及集中資源至優質客戶為兩大核心策略，海運業務將持續成為下半年業績成長主要動力。

空運業務受惠於海轉空急單湧現，但供給持續吃緊，運價維持高檔，5月空運營收達5.34億元，較上月增長14.44％。展望第三季，歐美部分國家解封在即，屆時客載貨機運力將緩步回升，經濟復甦也將成為支撐空運成長的動能。

台驊表示，半導體、5G、電動車等相關電子產品運輸需求持續熱絡，歐美終端庫存仍處於低水位，第四季又是傳統空運旺季，下半年空運展望樂觀。總結來說，雖然台灣及東南亞部分國家疫情有增溫趨勢，但各國政府在防疫之外，仍然宣示要守住工業生產及投資，對出口影響不大，應不至於影響全年經濟。

(中時 )