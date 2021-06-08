受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，教育部受託辦理110學年度公立高中教師甄選，共有8032人報名，但受疫情影響，原訂於5月29日初試、6月26日複試，延期至7月24日辦理初試、8月7日辦理複試。

教育部指出，因受疫情影響，除初、複試日期延後外，教育部已加強相關防疫措施，於初試階段，加強洗手臺及廁所等公共場所之清潔消毒頻率；降低每個試場應考人數為20人，以符合室內社交距離1.5公尺之要求，並維護考生安全。

此外，教育部也增加考場數量，並開設防疫備用試場，將自主健康管理且無症狀者，或現場有發燒及呼吸道疾病等症狀者，安排於防疫備用試場應試。

教育部表示，複試階段，同步降低休息室人數，考生於室內應保持社交距離1.5公尺，每間休息室至多安排15位應考人；實作則視科別性質，採「崗位間距加大」或「以隔板區隔」方式辦理。

於分發及報到階段，研議採線上視訊方式辦理分發簽到及選填志願，錄取人員以電子郵件向各校辦理報到，以降低人員流動。

教育部說，每位應考人於初複試當日均應繳交健康調查表，「自主健康管理且無症狀」之應考人，須另繳交自主健康管理者應考切結書，並檢附相關證明文件（如：自主健康管理通知書），始得進入考場。獲准陪考之應考人，請主動出示應考協助事項審核通過畫面及陪考人員健康調查表，始得進入考場。

相關甄試應變措施，將公告於教育部國教署網站及教育部受託辦理110學年度公立高級中等學校教師甄選網站(https：／／ta.chsc.tw／)，請應考人密切留意，配合遵守各項防疫措施，並協助維護試務工作進行順利。

(中時 )