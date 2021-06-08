女星愷樂去年捲入羅志祥與周揚清的分手風波，愷樂事後在IG發文道歉，間接認了小三身分，讓愷樂形象和演藝事業一夕崩壞，愷樂自事件爆發後就神隱至今，不過愷樂今（8日）則被爆已秘婚醫師男友，而介紹兩人認識的據傳就是「小蜜桃」朱安禹，對此，小蜜桃也向媒體發聲回應。

愷樂自去年4月為羅志祥分手風波在IG發文道歉後，就沒有公開露面，愷樂IG最後更新是去年9月16日，她發文哀悼好友「小鬼」黃鴻升離世，而愷樂今則被媒體爆料，愷樂自事件發生後，在醫師男友和家人的陪伴下，心情已慢慢平復，同時，愷樂也低調嫁給醫師男友，升格當人妻了。

由於愷樂和醫師男友據傳是在上海的飯局中認識，而媒人則是愷樂的閨蜜「小蜜桃」朱安禹，如今爆出愷樂已低調結婚，根據《三立新聞網》報導，朱安禹則表示：「以後請不要問我了，別人的事不想插手。」

愷樂受羅志祥分手風波影響，重創演藝事業，而「當事人」羅志祥的聲勢也大不如前，他今還被爆，因YouTube頻道收看率低，傳出要賣房維生，對此，羅志祥則在IG氣炸表示，他開頻道是為了和粉絲互動，強調不是為了要賺錢，他並透露頻道收益都捐給流浪動物機構，至於賣房一事，羅志祥則氣炸反問：「請問友人是誰啊」，表示他房子住好好的，沒有要賣房。

(中時新聞網)