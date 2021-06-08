國內疫情嚴峻，但仍有民眾學不乖，持續進行群聚活動。今（8日）晨，高雄市一棟大樓就傳出麻將聲，新興警方獲報後，隨即前往臨檢，發現6人群聚中有5人未戴口罩，於是趕緊蒐證，查扣現場麻將、塑膠籌碼，向衛生局舉報裁罰。當時賭客供稱，因為宅在家太無聊才約朋友打牌，輸的人還承諾要請大家吃烤雞，豈料這次群聚裁罰，每人至少吃上6萬元罰單，總計得付出36萬元代價。

據警方指出，高雄市某大樓的一間屋子，深夜時燈火通明、傳出疑為洗麻將的聲響，警方因此在外埋伏，趁25歲蔡姓女子開門外出時攔查，並進屋查訪，確認現場共計4男2女群聚打牌，所有人身上並無現金，警方遂查扣塑膠籌碼近1萬2千元，並將6人依傳染病防治法、社會秩序維護法送辦。

據了解，這場群聚是由27歲李姓店長主揪，他表示牌咖全是自己朋友和離職員工，非賭客，也否認有開賭場營利，實在是大家宅家救國悶壞，才觸法相約打牌，並說好最輸的人請全部吃烤雞。但由於群聚打麻將，一人至少罰6萬元，6人總計36萬元，以美式賣場好市多（Costco）189元烤全雞來說，36萬能買約1900隻，由此可見，為解悶群聚打牌，實在得不償失。

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(中時新聞網)