證交所今（8）日公布，5月集中市場當沖成交值占比一舉衝突四成，達44.28％、平均每日當沖戶數也首度見到20萬戶，達到20萬3,372戶，雙雙寫下開放現股當沖來新高；分別較4月當沖成交值占比增加逾10個百分點、平均每日當沖戶數也較4月大增4.8戶。

針對市場擔心當沖占比過高，形成市場不穩定的籌碼，證交所強調，根據統計當沖交易數據，發現當沖投資人以漲停買進、跌停賣出的比重並不高。依實務觀點，當沖投資人大多依據當時市場交易狀況決定委託價格，對股價波動影響應屬有限。

5月台股集中市場爆出10兆元天量。證交所公布，5月成交量週轉率27.36％，較4月成交量週轉率24.03％大增3個百分點以上。

另在ETF成交值占比，5月仍然在低水準，僅有2.47％（4月為2.13％）。

在自然人成交值比重，5月為67.25％，較4月69.96％、逼近七成的占比來說，略為下降，另外，外資成交值比重5月上升至24.89％（4月為20.96％）。

5月有交易戶數持續上升至386萬7,140戶，較21年4月380萬1,022戶，大增5.6萬戶以上。

此外，小資族持續加碼入市，5月定期定額投資金額32.62億元，也高於4月的31.55億元。

(工商 )