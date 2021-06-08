AZ疫苗3月22日開打，至今超過70萬人次打完第1劑，超過2萬人次打完2劑。中央流行疫情指揮中心今(8)日公布昨日新增4起疑似嚴重不良事件，其中20幾歲年輕人就有3人，另1人為70多歲婦人，4人都是女性。

指揮中心發言人莊人祥表示，新增的疑似嚴重不良事件中，有1人為70多歲女性，接種後20天因視力模糊就醫，診斷為疑似視網膜靜脈阻塞，接受門診追蹤治療中。

另有1名20多歲女性，接種後隔日出現發燒、頭痛、身體左半邊麻痺無力而就醫，目前住院診治中。另一例為接種後3天因腹痛及食慾不振而就醫的20多歲女性，檢驗結果為血小板正常，D-dime 略為偏高，不符合血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome，TTS）的診斷，目前腹痛已改善，住院診治中。

最後1例也是20多歲女性，接種後2 天出現頭痛，隔日因頭痛劇烈、身體痠痛、噁心及血壓升高而就醫，目前症狀已改善，持續追蹤中。 另昨日也新增23件非嚴重不良事件。

截至昨日，國內已累計70萬3641人次接種1劑AZ疫苗、2萬1178人次接種2劑AZ疫苗，合計有72萬48195人次，其中公費接種68萬3629人次，自費4萬1190人次。不良事件則累計959件，其中876件非嚴重不良事件，83件疑似嚴重不良事件。

(中時 )