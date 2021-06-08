國內新冠肺炎疫情嚴峻，再加上疫苗短缺，民怨達到高峰，日美相繼贈台疫苗，對此，台北市長柯文哲直言，美國說要給75萬劑疫苗，但那是支票，拿到手才算數，日本倒是比較阿莎力，124萬劑說來就來。

柯文哲指出，疫苗什麼時候進來在內部討論很久，從郭台銘、佛光山、張亞中後，北市也想過是否自購疫苗，但很大的問題是，數量與價錢有關，地方政府不會比中央購買疫苗更有討價還價的能力。

柯文哲表示，以前一度說地方可以買，自己當時就不高興認為要早講，今天已經到這地步，「我也搞不清楚，台灣到底發什麼問題？」

柯文哲坦言，目前全世界疫苗已打逾21億劑，結果台灣才拿到多少？美國稱要給75萬劑，「那是支票，拿到手才算」，反觀日本比較阿莎力，124萬劑說來就來。

柯文哲認為，疫苗覆蓋率需要70％以上才有群體免疫效果，覆蓋率不夠要放掉三級管制，感染人數就會上升，這也是一個很困難的題目，從其他國家例子可看到，封城來回好幾次。

柯文哲重申，他主張只要國際上有認證、價錢不會太理譜的疫苗，能買就先買，買多少算多少，防疫管制在不影響經濟的狀態下鬆到什麼程度。如果不行的話，大概就是要咬緊牙關撐到疫苗來。

柯文哲強調，他不在中央，也不知道疫苗的狀況，目前策略是，以最低成本維持三級管制效果，撐到疫苗可以打到70％，這是戰略，沒有達到70％就放開，感染人數會上去。

(中時 )