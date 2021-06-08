國內本土疫情嚴峻，萬一染疫長者往生須在24小時內火化處理後事，家屬又被隔離該怎麼辦？市議員曾朝榮8日要求市府民政局應制定染疫往生者後事處理sop，避免被隔離孝眷急如熱鍋螞蟻。民政局說，已通報各區公所處理流程SOP；火化後骨灰如需暫厝，由生管處協助暫厝。

市議員曾朝榮說，北屯區72歲確診阿公往生，但家人全都被隔離，只能透過民政局協助女兒處理喪葬事宜；他偕同民間團體共捐60萬元給「台中市政府衛生局保管金專戶」，作為協助「確診者往生」喪葬費用，希讓確診往生者孝家眷在隔離中能安心，不必擔心緊急喪葬事宜。

曾朝榮指出，各界捐贈60萬透過台中市城鄉發展協會捐給台中市政府成立專責基金，建議應制定完整S0P流程，從施棺、捐骨灰罈、暫放公家納骨塔等事宜，並發揮拋磚引玉號召更多人關心參與；讓被隔離的家眷安心度過疫情，不致心急如焚，卻不知所措？

民政局表示，感謝各界大愛共同捐60萬元給「台中市政府衛生局保管金專戶」，作為協助「確診者往生」喪葬費，北屯家族群聚感染，其中確診72歲阿公往生，市府第一時間就指派北屯區長歐陽明立即慰問關懷未隔離家屬，喪事請公所協調禮儀業者協助。

民政局強調，往生者喪事所需棺木、骨灰罐、禮儀費用，由公所以急難救助金支付，後續由「新冠肺炎捐款」專戶歸墊；各區若有因疫情死亡個案，該局已通報各區公所循此案規劃上述處理流程SOP，另火化完成後骨灰如需暫厝，由生管處協助暫厝。

(中時 )