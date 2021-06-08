南彰化某大家族因為姐妹間感情好，已經當阿嬤了還是經常回溪湖娘家相聚，導致病毒經家庭群聚傳播給兒孫、媳婦，累計有11人確診。（謝瓊雲攝）

南彰化某大家族因為姐妹間感情好，已經當阿嬤了還是經常回溪湖娘家相聚，導致病毒經家庭群聚傳播給兒孫、媳婦，累計有11人確診。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局強調，里長娘長孫發病確診後，立即展開同步疫調與接觸者匡列，新增確診的護理師是在居家隔離第六天發病確診，她所屬醫院職場，沒有傳播風險。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局強調，里長娘長孫發病確診後，立即展開同步疫調與接觸者匡列，新增確診的護理師是在居家隔離第六天發病確診，她所屬醫院職場，沒有傳播風險。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美8日宣布新增2例，她也以水果商家族遭羞辱騷擾一事，喊話縣民鄉親多點同理心，呼籲保持理性尊重、彼此多關懷包容，才是正向的防疫態度。

王惠美強調，水果盤商夫妻只是北上去工作，不知自己染疫，更非故意傳染給他人，防疫路上沒有人是局外人，大家不應汙名化；並公布最新的疫調足跡，包括全聯埤頭店、員林第一公有零售市場等。

衛生局長葉彥伯指出，新增2例為一對母子，為南彰化跨越4鄉鎮的大家族群聚傳播，2人在居家隔離中發病，累計已11人確診。而自新北市三重區返回彰化躲在哥哥提供的獨立空房中，7日採檢確診的6旬婦女，則屬於新北市案例，因收治住院已成重症，無法詢問，疫調人員正透過直間接方式了解其足跡及返鄉的交通方式。

彰化累計已有3村里長、1鄉民代表染疫，其中西南角鄉鎮的60幾歲里長夫妻染疫，主因為里長娘姊妹感情好，疫情爆發前經常會回溪湖鎮娘家聚餐，家族每次聚會人數不少，又與疫情熱區湳底社區又有地緣關係。

里長娘的子女、兒孫都會回阿嬤家吃飯，20幾歲長孫率先出現症狀主動就醫採檢，本月1日確診，擴大篩檢後里長夫妻、10幾歲孫子和1歲孫女都同日確診；6日新增媳婦與孫子兩人居隔中採檢確診，於8日公布。

住另一鄉鎮的里長娘妹妹，也同樣因為兒媳都會帶孫子回來一同吃晚餐，導致家庭群聚，日前已有4人染疫。

由於確診的里長兒媳職業為護理師，也讓彰化縣染疫醫護再添1人，累計2人；衛生局針對此大家族擴大匡列家族接觸者30多人居家隔離，同步匡列親友家族、所屬職場100多人自主健康管理，出動4組人完成疫調。葉彥伯強調，護理師在居家隔離期間發病、確診，對其所工作職場，無傳播之虞。

(中時 )