越南衛生部網站公布的最新數據，越南今年將可取得1億2500萬劑疫苗，對此，國民黨革實院長羅智強反問蔡英文總統，「蔡英文，你懂得什麼叫羞愧嗎？」蔡政府買疫苗始終是只聽樓梯響，紙上畫大餅。

羅智強說，越南發狠買1億2500萬劑疫苗，蔡英文還在擺爛；越南今年也爆發新一波疫情，跟台灣一樣，疫苗的採購和施打都嚴重落後，但越南政府痛定思痛，立即成立110億美元基金，購得1億2500萬劑疫苗，今年將可達成75％的疫苗接種率。

羅智強並指出，除了政府積極採購疫苗，越南也鼓勵民間企業和地方政府自購疫苗，並全力提供協助，全面防堵疫情，「看看人家越南，蔡英文，你懂得什麼叫羞愧嗎？」

羅智強說，為了保障人民寶貴的生命，越南高效率買下上億劑的國際疫苗，向輝瑞採購3100萬劑BNT疫苗，一天內就達成協議，蔡政府買疫苗卻始終是「只聽樓梯響，紙上畫大餅」，不僅政府採購疫苗龜速，還阻擋民間與企業捐購。

羅智強批評蔡政府到目前所謂的超前部署，就是伸手向美日乞討疫苗，八大工商團體與蔡總統會面，表示願意出資購買250萬劑疫苗，蔡總統冷回政府已外購2000萬劑疫苗，更別提郭台銘捐500萬劑疫苗，被連卡17天還不放行。

羅智強指出，越南人口9800萬人，9000多人染疫，53死，台灣人口2300萬人，11700多人染疫，308死；越南可以發狠快速買疫苗救命，蔡總統卻只會告訴民眾，疫苗取得不簡單；沒有比較就沒有傷害，蔡政府就是這麼的無能擺爛，視人民如草芥，「蔡總統，我們不要再聽你文青空洞的談話，蒼白無料的法說會，我們要活命，不要卡疫苗！」

(中時 )