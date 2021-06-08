受到疫情衝擊，高雄台鋁商場MLD影城被迫暫時停業，未料今天驚傳即將易主，將由秀泰影城接手。對此，母公司聯上集團董事長蘇永義回應，目前還沒確定由誰接手，有4家業者陸續洽談，其中秀泰最為積極，影城最快9月重新掛牌營業。

據了解，在聯上接手前，商場早已不堪虧損，蘇永義接手MLD2年多來，陸續狠砸10億元，但仍得面對年年燒錢壓力。他說，接手MLD後積極調整公司財務體質及營運策略，引進築間、黑浮等業者進入商場。

但他強調，這次MLD不是因為虧損才停業，而是為了配合政府三級警戒規定，但確實未來會交由專業經營影城的業者經營，日前已有4家業者來洽談，其中以秀泰影城最為積極，但尚未拍板定案，最快9月會有答案。

蘇永義也透露，台鋁目前幾乎都停業，美食街、影城、書店都因疫情歇業，餐廳、宴會廳也都只能做外帶，原訂下半年的招商計畫也因疫情而停擺，「腳步沒法加快」。

(中時 )