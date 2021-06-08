南港(2101)今天發布重大訊息指出，泰豐現任董事長馬述健6月4日以泰豐名義，刊登廣告指南港退出美國反傾銷調查、借錢買股掠奪泰豐經營權，是違反ESG的企業；南港認為馬述健當初明明知道、且泰豐也積極支持南港撤回反傾銷「稅率」調查，以爭取其他台灣同業適用較低稅率，如今卻扭曲事實損害南港商譽信用，已委請律師就馬述健涉及刑法第313條第2項加重妨害信用罪，向台北地檢署提出刑事告訴。

南港表示，馬述健刊登廣告以南港退出美國反傾銷調查為引，指控南港是違反ESG的企業；事實是，南港退出美國反傾銷「稅率」調查，是源於台灣同業建議，當時泰豐也積極支持希望南港撤回針對「稅率」調查，以爭取其他台灣同業適用正新較低稅率的機會。

有鑒於台灣輪胎產業發展，南港指出，今年3月24日退出美國商務部反傾銷稅率調查，全力投入由國際貿易委員會主導的產業損害調查，以爭取最佳結果。馬述健卻故意於廣告中省略「稅率」二字，讓社會大眾誤以為南港已退出反傾銷所有調查。

泰豐延後舉行股東常會，但南港持續買進泰豐股權，已持有泰豐股權超過28.6％；改革派股東還將以聯署過半股權申請召開股東臨時會全面改選董事。

(時報資訊)