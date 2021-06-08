美國科技巨頭亞馬遜(Amazon)周一表示，公司計畫在西班牙北部的Aragon地區投資25億歐元(約30.4億美元)建設新的數據中心；該數據中心預計在2022年中旬啟用。
亞馬遜指出，公司的雲端運算部門AWS將在未來十年內投入這筆資金。投資項目包括資本支出、數據中心建設、設備進口、營運支出，亞馬遜也將在該數據中心聘用1300名員工。
AWS自2012年以來在西班牙拓展業務，並且建構更多基礎建設，以便讓有需要的客戶能在西班牙託管數據。
(時報資訊)
美國科技巨頭亞馬遜(Amazon)周一表示，公司計畫在西班牙北部的Aragon地區投資25億歐元(約30.4億美元)建設新的數據中心；該數據中心預計在2022年中旬啟用。
亞馬遜指出，公司的雲端運算部門AWS將在未來十年內投入這筆資金。投資項目包括資本支出、數據中心建設、設備進口、營運支出，亞馬遜也將在該數據中心聘用1300名員工。
AWS自2012年以來在西班牙拓展業務，並且建構更多基礎建設，以便讓有需要的客戶能在西班牙託管數據。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。