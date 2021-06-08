為保護護國神山群的科學園區廠商，在疫情期間能維持安全營運，科技部中科篩檢站今（8）日由中科管理局長許茂新、金可國際董事長蔡國洲、和大集團董事長沈國榮等人共同宣布啟動，而中科疫苗接種站也積極規劃建置中。許茂新表示，為強化園區從業人員防疫措施、降低疫情傳播風險，園區廠商可於科學園區廠商服務網線上預約篩檢。

科技部為執行防疫政策，有效控制疫情，積極協助並指導中科管理局辦理相關園區內員工COVID-19篩檢及未來疫苗接種規劃，期能在最短時間內，建構出疫情防護網，讓企業營運不受影響，並使區內員工得到最好的照顧。

許茂新表示，中科篩檢站主要因應疫情嚴峻之管控需要，以及園區廠商COVID-19篩檢之需求，結合中國醫藥大學附設醫院及園區內金可國際、和大工業、友達光電及及台積電等廠商的經費及器材支援，依據中央疫情指揮中心規範設置篩檢站，協助園區事業員工進行抗原快篩及PCR 採檢作業，已於6/4設置完成，經過演練測試後，於6/8正式啟用。

包括中科管理局長許茂新、金可國際董事長蔡國洲、和大工業董事長沈國榮、友達光電經理李海斌及科學園區同業公會中科辦事處長賴明志，今日於中科篩檢站啟動前視察演練各項程序，以確保醫護人員安全及流程順利。

中科篩檢站目前一組一時段（3小時）60人次，並可視需要再擴充量能達到480人次/日，採預約篩檢制，由園區企業自費，篩檢對象為區內具高風險接觸史、活動史或有症狀之員工及其眷屬。

中科管理局強調，園區事業可透過科學園區廠商服務網進行線上預約，同一廠（或公司）安排同一時段採檢，每時段15分鐘，以避免篩檢站現場群聚交叉傳染；快篩結果為陽性時將現場進行PCR 採檢，亦立即通報衛生主管機關進行後續管理措施。

(工商 )