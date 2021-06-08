感測器及流量計大廠桓達5月營收0.91億元，年增10.11％，前五月營收攀升至4.64億元，年成長22.19％，改寫同期新高。桓達表示，第二季向來是銷售旺季，第二季營收及獲利可望優於第一季。

桓達表示，桓達目前大陸及美國接單分別年成長四成、二成，產品以感測器為主，整體在手訂單從原本1.5個月延長至2～3個月，5月訂單爆滿，合併營收表現不如預期，主因是零件供應商缺料，生產不及所致，只要供應商到貨，桓達馬上加班趕工，6月出貨努力回升至1億元以上。

(工商 )