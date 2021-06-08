高雄39歲陳姓男子在地方臉書社團貼文「聽說里內有人確診」引起網友恐慌，雖張貼不到數分鐘就下架，仍被警方網路巡邏查獲。陳男辯稱只是「聽說」，出於好意提醒才張貼，仍被警方移送，後續可能面臨3年以下徒刑、最重300萬元罰金。

陳姓男子5月底在高雄某地區性的臉書社團發文「聽我們里長說，里內有人確診了，請大家要注疫，我們疫起對抗病魔吧！」底下網友還特地留言警告他查證後再發文，小心觸法。

陳男看到網友提醒，趕緊刪文，但已經來不及，遭警方網路巡邏查獲擷圖。鼓山分局報請檢察官指揮，7日通知陳男到案說明。

陳男辯稱聽到里內有疑似確診的消息，才好心發文提醒，但警方詢問同里的林姓里長，里長反駁稱從未公告或轉述里民確診事件。

警方認為，陳男未經查證就在網路社群貼文散播民眾確診消息，極可能導致民眾對疫情認知錯誤及恐慌，訊後依《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送高雄地檢署偵辦。

《傳染病防治法》第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

(中時 )