歐美各國陸續解封，全球經濟逐漸復甦，服飾消費市場回溫，成衣廠營收旺季加持，儒鴻(1476)5月合併營收34.04億元，年增率達54.93%。廣越(4438)5月營收13.37億元，年成長18.21%。

儒鴻、廣越指出，第二、第三季營運可望逐月成長。

由於歐美國家在施打疫苗後，新冠肺炎疫情受到控制，帶動終端服飾消費需求預期上升，儒鴻指出，公司主要品牌客戶端訂單熱絡，訂單能見度高，目前已達年底、明年初。

儒鴻指出，歐美消費力道復甦，Nike、Adidas等大型運動品牌，持續上修營運展望；加上戶外運動方面，哥倫比亞、The North Face等庫存陸續去化，近期開始追加下一波訂單，尤其對機能布的需求增，平均單價高的機能布出貨比例已提升，這對今年獲利增加有助力。首季淡季不淡；儒鴻表示，為反映原物料上揚，預計在第二季底到第三季調漲產品報價，在訂單增加、平均單價提升下，今年營運呈「逐季成長」目標應可達成。

廣越指出，台灣疫情升溫並進入三級警戒，但廣越生產基地均不在台灣，且也都不在近期有塞港、工人短缺或船期延誤疑慮的柬埔寨及印尼等地，故均未受影響。

在歐美及亞洲各國陸續加速疫苗施打速度、並在疫情逐漸趨緩下，戶外運動已逐步分階段恢復。廣越表示，在陸續收到戶外客戶追單，及傳統旺季推波助瀾下，業績明顯增溫。從5月開始直到10月的傳統旺季業績可期，預估接下來的6、7、8、9月營收可望呈現逐月增高的趨勢。

(工商 )