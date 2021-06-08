在岸人民幣小跌11個基點 收報6.3972 17:112021/06/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價8日收報6.3972元，較上日收盤價6.3961元下跌11個基點，單日貶幅0.02％。 截至4點45分，人民幣兌美元離岸價報6.3931元，下跌56個基點，跌幅0.09％。 人民幣兌美元中間價8日報6.3909元，上漲54個基點，單日漲幅0.08％。 疫情拖累 台幣7日升幅 亞幣倒數第二 《商情》獲利回吐 紐約棉花轉跌 (工商 ) #基點 #收報 #在岸人民幣 #人民幣兌美元在岸價 #日收盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯區間整理 新台幣升至一周新高 16:322021/06/08 財經 工商社論》人民銀行強力阻升人民幣匯率 04:102021/06/08 財經要聞 《港股》蘋果推升比亞迪大漲 恆指持平跌5.9點 16:492021/06/08 財經 人民幣中間價上漲54個基點 連升兩日 11:102021/06/08 財經 《集中市場》航運護駕守萬七 外資連3賣 15:072021/06/08 財經 指數早盤衝高跳水 滬指跌0.51％ 11:592021/06/08 財經 荷蘭在台辦事處線上影展 免費觀賞 04:102021/06/08 焦點新聞 北京的好消息 美軍高層：兩大原因讓美海軍不再有威脅性 16:332021/06/08 軍事 《國際金融》陸收緊監管＋美凍結比特幣贖金 加密貨幣重挫 12:342021/06/08 財經 浮報低階原料收回扣370萬 上櫃電子公司前廠長被訴 12:422021/06/08 社會 海空運價暴衝 台驊前5月營收飆破百億 16:582021/06/08 財經 財經熱門新聞 高端股價打開跌停直衝漲停 老師竟這樣說 - 財經 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 要聞 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 國內市場飄起六月雪 山葉機車提前休假過端午 - 財經要聞 - 工商時報 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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