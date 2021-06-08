人民幣兌美元在岸價8日收報6.3972元，較上日收盤價6.3961元下跌11個基點，單日貶幅0.02％。

截至4點45分，人民幣兌美元離岸價報6.3931元，下跌56個基點，跌幅0.09％。

人民幣兌美元中間價8日報6.3909元，上漲54個基點，單日漲幅0.08％。

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(工商 )

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