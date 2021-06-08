劉以豪與娜扎劇中感情令觀眾揪心。（LiTV、劉以豪工作室）

劉以豪與娜扎劇中吻戲絕美。（LiTV、劉以豪工作室）

劉以豪與娜扎劇中吻戲絕美。（LiTV、劉以豪工作室）

劉以豪劇中命運坎坷。（LiTV、劉以豪工作室）

劉以豪近期以奇幻虐戀新作《十二譚》，讓粉絲看得揪心噴淚，劇中他被心儀的女主角娜扎誤會，幾場被怒氣相向的橋段，都讓劉以豪痛到心坎裡，沒想到《十二譚》劇組不但戲裡讓他命運坎坷，拍攝過程中，劉以豪還被工作人員拍打背跟翹臀，日前接受LiTV專訪時，他坦承確有此事，表示「幕後確實並不單純」！

說到「被劇組打」這件事，劉以豪表示，在《十二譚》最終章時，為了要呈現出他飾演真身是石頭的金性堅到最後一刻，還是心甘情願以死來守護戀人娜扎周全的決心，他毫不猶豫擋在娜扎面前，被震雷狂劈直到漸漸化成碎石；為了讓畫面呈現更逼真，感覺活像捱著連環雷劈之痛楚，工作人員特別加強輔助，從背後拍打劉以豪的背跟翹臀，好讓畫面感覺劉以豪真的被雷電到一樣，「其實拍這場我被雷劈的戲真的很難過！但是是憋得很難過！因為我們私下像一家人般親暱，導演還經常一起玩鬧，所以當時他們打我時，我要認真演出即將與愛人最後道別的不捨悲痛，其實我一直忍住情緒，因為被他們逗得超想笑的！」

聊到與娜扎的三場吻戲，日前娜扎受訪表示印象最深是兩人首次的「額頭之吻」，問劉以豪與美到逆天的娜扎親吻，當下有害羞嗎？劉以豪笑說：「沒害羞啦！這部劇我們一開始關係較複雜，和一般偶像劇不太一樣，角色間需要鋪陳原委，才能呈現最後他們的真愛得來不易，也襯托出每個吻的刻骨銘心。記得拍攝時，大家都邊開玩笑邊感動說『這兩人終於相愛了！終於啊』，至於娜扎說的『額頭之吻』，那時我很調皮請工作人員幫我拍了張『小石頭陶醉照』！其實我還是有些小小緊張的，畢竟娜扎是超美的仙女，我常開玩笑對她說，她是美過頭的仙女！」。

看過原著的粉絲心裡有數結局恐走揪心路線，因此求情希望導演能扭轉乾坤，讓最終犧牲自己，留下愛人在世痛苦的劉以豪能有圓滿結局，被問會認同「捨身救人」這件事嗎？劉以豪表示這樣的愛偉大卻也殘忍，只希望大家都別遇上需要用命來抉擇的愛情，健健康康相知相守便是幸福！

愛狗的劉以豪日前發文想念在天上的汪樂孩Yellow，讓不少粉絲也想起自己在天上的狗狗，問他會想再養嗎？他流露溫暖眼神說：「當然會想再養狗狗啊！雖然Yellow走了，但我一直很謝謝牠來到我生命，我覺得狗狗對我們太重要了，牠為我們生活帶來很多歡樂，也讓我們感受生命的珍貴跟離別的痛苦。」至於家裡的掌上明珠小公主狗狗YEBE，劉以豪則邊吃醋邊搞笑說：「小公主在家裡地位很高，對我爸、我媽還有姊姊來說，我只是個在外漂泊的哥哥，排名絕對是劉家最後啊！」

(中時 )