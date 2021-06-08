南京師範大學中北學院因將與江蘇經貿職業技術學院合併，轉設為南京經貿職業技術大學，引起學生不滿並公開抗議，要求終止合併，事件演變成衝突，執法人員出動用辣椒水和警棍驅趕學生，導致多人受傷。警方稱校長被非法扣留30多個小時，校方今日上午宣布，終止兩校合併決定。

江蘇省丹陽市公安局今日在官方微博通報事件，透露事發當日，校長曾被非法禁錮逾30小時。通報指，6月6日下午，南京師範大學中北學院部分學生因對獨立學院與高職院校合併並轉設工作不滿，在校內長時間聚集，並將前來做解釋的學院院長常某非法扣留，限制其人身自由達30多小時，在省教育廳和南京師範大學分別發布暫停獨立學院與高職院校合併，並轉設工作和終止合併的公告後，少數學生仍不聽勸阻繼續阻止常某離開。

公安機關多次向學生喊話警告，開展法律宣傳，但遭到一些學生的圍攻謾罵、阻礙執法。為維護校園秩序和被困人員人身安全，公安機關採取必要手段將被困人員帶離，並立即送醫院救治。對事件涉及的違法行為，公安機關正在調查。

(中時 )