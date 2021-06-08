面對台灣嚴峻疫情，科技部長吳政忠今天宣布，國家建置的超級電腦台灣杉三號即日正式啟用支援抗疫，並邀請學研、新創與產業界再度一同科技報國。

台灣杉三號支援抗疫，並由科技部國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）推出「科技抗疫2.0」專案，以升級的台灣杉系列陣容、TWCC台灣AI雲、DAS資料分析和AIoT平台，由產學研共同合作投入抗疫。

去年國研院國網中心推出「御守台灣，科技抗疫」專案，免費開放各界提案申請雲端資源以抗擊疫情，多家新創公司加入專案開發出卓越成果。

如聿信醫療開發出世界第一款「防疫專用個人手持聽診器」，可降低第一線醫護之感染風險，目前已有百餘家各級醫療院所提出需求，也已送審緊急醫療許可；圖策智能利用AI數據分析工具繪製全球首個「COVID-19基因演化路徑分析」，可推估病毒散播路線，協助各國公衛單位應對瞬息變化的疫情狀況。

台灣杉三號是國研院國網中心最新建置的HPC高速運算研發平台，計算效能達2.7Petaflops，提供高效能平行與分散式CPU計算環境。單機速度較台灣杉一號快20％，總計算力則大兩倍；可支援國內大型應用研發服務，從生醫科學、氣候變遷、環境科學，到新興能源等計畫，進一步突破現有尺度與極限，加速成果產出。

「科技抗疫2.0」除以台灣杉三號提前啟用部分服務投入抗疫專案外，亦增加民間企業台灣智慧雲端服務股份有限公司（台智雲公司）響應協辦，期透過台灣杉系列全陣容的高速運算力及更專業、更全面的服務能量，使抗疫行動火力全開。

全新升級資源支持的「科技抗疫2.0」專案，即日起開放申請至7月31日。

(中時 )