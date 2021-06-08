31歲林先生在3年前曾有心肌梗塞病史，最近心導管檢查又發現右冠狀動脈血管阻塞，但多次血栓抽吸術後仍有殘存血塊。亞大附醫心臟內科主任王宇澄表示，病患年輕，大量心血管血栓並不尋常，檢查發現血小板數目超出標準太多，轉介檢查確診為罕見的「血小板增多症」，透過降血小板藥物治療後，血栓狀況大幅改善。

王宇澄表示，林男在發生急性右冠狀動脈心肌梗塞，已在鬼門關前走一遭，沒想到在檢查出另一條左前降支冠狀動脈也有慢性嚴重阻塞，1個月後安排心導管手術，置放支架後打通血管，目前持續追蹤與接受藥物治療。經心臟電腦斷層檢查，確認3條冠狀動脈血流供應順暢，才放下心中的大石。

王宇澄指出，近年來門診因心肌梗塞就醫的年齡層大幅下滑，多數是因抽菸、三高所致，而林男不明原因反覆血栓，且無論運用任何治療方式都不見效，就需釐清病因，才能對症下藥。

亞大附醫血液腫瘤科主治醫師葉士芃表示，「血小板增多症」每年發生率僅千萬分之一，「原發性」為基因變異，骨髓中血小板前驅細胞不正常增生，導致血小板激增，易造成血管栓塞，須透過降血小板藥物治療；「次發性」則是因感染、藥物或缺鐵性貧血等造成血小板增加，要找出病因，並排除即可。

(中時 )