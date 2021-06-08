首季還是美好的。金管會8日公布，上市櫃公司今年首季大陸投資獲利達新台幣1,075億元，創10年來首季獲利新高，亦比去年同期大增842億元；同時間上市櫃公司海外投資獲利更達新台幣2,598億元，亦創10年同期新高，比去年同期增加2,311億元，等於上市櫃公司第一季光是大陸及海外，就比去年同期多賺3,153億元。

證期局表示，首季海外及大陸獲利創新高，主要是去年基期低，今年則是經濟復甦及疫情造成遠距通訊需求增加等三大因素，海外投資收益上，上市公司首季獲利最高是航運業， 達678億元，比去年同期的5億元，多賺673億元，其次是其他電子業（即有遠距需求概念者）首季海外投資賺377億元，比去年同期的94億元，多賺283億元；上櫃部分則是電子零組件，首季賺25億元，亦比去年首季的3億多賺22億元之多。

在大陸投資部分，首季最賺的是其他電子業，有356億元，去年同期則只有93億元；其次是石化塑膠業首季賺119億元，去年同期是虧損11億元；上櫃則是電子零組件，首季大陸賺18億元，去年同期則是3億元。

金管會公布，2021年第一季大陸投資損益，上市公司利益1,021億元，上櫃公司利益54億元，合計利益1,075億元，整體較2020年第一季增加842億元，為近10年同期獲利金額最高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加789億元及53億元，主要是石化塑膠產品、遠距通訊需求增加，以及去年同期受疫情影響，獲利金額較低所致。

至於海外投資的第一季投資損益，上市公司利益2,598億元，上櫃公司利益90億元，合計利益2,688億元，整體較2020年第一季增加2,311億元，亦是近十年同期獲利金額最高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加2,254億元及57億元，主係因貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加所致。

(工商 )