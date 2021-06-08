逐洞賽︱摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，美股四大指數7日僅那斯達克指數順利收紅，然台股電子股8日卻受面板三雄彩晶、友達、群創同步下跌影響，表現相對弱勢，僅靠傳產股撐盤難以吸引買盤進場，大盤終場小跌7點，以17,076點作收，成交值縮減到3,478億元。由於台股價穩量縮且守穩10日均線，利於多頭行情延續，短線若能帶量突破5日均線則攻勢再起。

強勢股部份，STN驅動IC設計業者晶宏受惠5月營收創歷史新高，股價8日力鎖漲停，散熱模組廠奇鋐尾盤也一度亮燈漲停；弱勢股方面，紡織股的立益跌停鎖死外，騰輝電子-KY也重挫近6％，且量大收黑短線暫宜避開。

此外，本周納入投資組合的泰豐，經營權之爭進入白熱化階段，南港積極買超，截至4日止已買進13.57萬張，持股比例高達28.6％，股價8日力鎖漲停再創近17年新高，由於籌碼相當集中，股價可望持續走高。

(工商 )