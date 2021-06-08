精密齒輪大廠鈞興-KY今(8)日公布，電動工具、園林工具及縫紉機應用等主要客戶下單需求強勁，5月及前五月合併營收雙雙改寫同期新高，訂單能見度看到第四季。鈞興斥資在越南興建新廠，原訂六月完工啟用，但囿於越南疫情擴散，目前規劃第三季正式量產。

鈞興5月合併營收1.99億元，年成長69.34％；前五月合併營收達11.36億元，年增幅78.22％，雙雙改寫同期新高。鈞興表示，美國房市熱度絲毫未減，美國DIY居家裝修市場需求火熱，電動工具、園林工具及縫紉機應用等主要客戶對鈞興精密五金件、全鋼傘齒、粉末冶金齒輪、齒輪箱等產品下單強勁，造就鈞興大陸珠海廠產能滿載，是5月及前五月營收創同期新高的主因。出貨則受全球供應鏈持續受疫情、原料供應吃緊、海運貨櫃缺櫃等因素干擾。

鈞興指出，美國總統拜登提出新台幣63兆元的美國大基礎建設計畫，其中6,210億美元將投入建設和改善交通基礎設施，包含公路和主要街道的改建、修繕橋樑、修復和升級車站、機場及港口等設施，預期可為北美電動工具及園林工具市場需求增添柴火，有助於客戶下單。

鈞興指出，鈞興看好美國房市及DIY裝修需求持續火熱，目前訂單能見度看到第四季。另一方面，鈞興配合客戶要求，前進越南設第二個生產基地，廠房外觀興建進入最後階段，需評估越南當地疫情狀況，再進行機器設備進廠、技師調校設備及人員生產，希望新廠第三季完工且加入生產行列，爭取主要客戶轉單合作機會，持續擴大營運規模。

(工商 )