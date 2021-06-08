「守護台灣 有你有我」民眾送飲料力挺春社防疫警。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局春社派出所警員林其鋒，日前擔服值班勤務時，於上午8點左右收到外送飲料30杯。員警起初還疑惑是不是飲料業者誤送，向外送人員表明，派出所同仁沒訂飲料哦；外送人員隨即出示一張紙條，上面大大寫著「春社派出所，謝謝您們辛苦了!」

警方指出，員警才恍然大悟，原來是有民眾到飲料店，點了冰飲並指定業者外送到派出所，且低調的表示，不要透露訂購人，讓員警大感窩心。

警方表示，疫情嚴竣下，員警24小時堅守崗位守護，除須打擊犯罪、維護交通安全及為民服務等勤務工作，同時還要配合政府推行防疫措施，警察的辛苦及高度的風險，大家都看在眼裡。

經詢問外送員贈送警所飲料的善心人士，是一名年約30歲的男子，目的在為員警加油打氣，雖然只是1杯飲料，卻充滿感激的心意，員警滿心感動。

春社派出所長曾一峯表示，疫情升溫勤務加重，站在第一線的警察同仁，不僅要克服身體的疲累，還得面對可能染疫風險的心理壓力。這位民眾的加油打氣已大大提振同仁們的士氣。

(中時 )