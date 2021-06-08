41歲男星羅志祥（小豬）去年被交往9年的前女友周揚青揭發私下愛玩多人運動，與旗下藝人愷樂還有不尋常的關係，苦心經營多年的形象幾乎全毀，連帶影響演藝事業，新開創的YouTube頻道點閱也沒起色，近日有媒體爆他將脫手豪宅，對此羅志祥火大回應了。

羅志祥被傳YouTube頻道利潤低、經濟狀況疑陷入困頓，計畫賣掉價值約4.8億新台幣的內湖豪宅，他忍無可忍，今（8日）親自在IG限時動態闢謠：「今天又看到新聞說我YT頻道收看率低，收益只有6萬，沒人要接我的案子，還有據友人透露我要賣房子。我的回應，我開頻道是為了可以有多一個平台可以跟粉絲互動，我沒什麼宣傳，更不是為了賺錢，頻道的收益，我是全額捐給流浪動物公益機構，我一毛也沒拿，我有自己工作團隊，我也沒去找人合作被拒絕。友人透露我要賣房，請問友人是誰啊？我房子住的好好，沒有要賣房，謝謝。」

周揚青去年4月不堪被羅志祥背叛，用「毀滅式分手信」揭穿舊愛的假面具，導致羅志祥的演藝事業重挫，工作全面停擺，沉寂10個月宣布開Youtube頻道，被解讀想試復出的水溫，不過經營至今約5個多月，訂閱6萬，點閱數也平平，還有很大的進步空間；至於昔日搭檔愷樂，今日被《三立新聞網》爆料與醫師男友低調結婚，因夫家不希望她拋頭露面，決定不再復出。

(中時新聞網)