國內新冠肺炎疫情衝擊民生，國民黨、民進黨跟民眾黨都提出排富發現金，對此，台北市長柯文哲認為，應該認真做事，不要認真作圖，近日網路上帶風向者又跑出來，並強調政治要務實，不要亂喊價。

柯文哲表示，有時候應該認真做事，不是認真作圖，昨天在網路上那種帶風向的又跑出來，目前順序是防疫、紓困、振興，但更精確的是，防疫、紓困、轉型。

柯文哲指出，目前北市防疫一步步穩定，紓困上分個人跟企業，他認為，政治應該想好再去做事，現在12歲以下學童發了、12歲至18歲特教生也發了，還有導遊、計程車司機等也發了，目前大概發363萬人約563億元。

柯文哲說，現在若還要再發，還是發過的不用再拿「我搞不清楚」，政治還是要務實，不要亂喊價，若每人普發一萬，就是2300億元，這可能嗎？這甚至還沒牽涉到產業轉型。

柯文哲強調，紓困當然要做，但政府、立法院，大家不要亂喊價，只要中央不要太離譜，我們也不會講話，也是乖乖做，想好就好，務實處理每天遇到的問題，這比較合理一點。

(中時 )