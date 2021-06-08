大陸國務院近日發布《國務院未成年人保護工作領導小組關於加強未成年人保護工作的意見》，《意見》明確25條重點任務，其中，在強化家庭監護責任方面，提出完善家庭監護支持政策。要求全面落實產假等生育類假期制度和哺乳時間相關規定，鼓勵有條件的地區探索展開育兒假試點。

據《新京報》報導，意見明確，加強家庭照護支持指導，增強家庭科學育兒能力。有條件的地區，探索對依法收養孤兒和殘疾兒童、非生父母履行監護權的家庭在水電氣等公共服務方面給予優惠。

地方政府在配租公租房時，對符合當地住房保障條件且有未成年子女的家庭，可根據其未成年子女數量在戶型選擇方面給予適當照顧。

加強家庭監護指導幫助，推動構建家庭教育指導服務體系，加強社區家長學校、家庭教育指導服務站點建設，為未成年人的父母或其他監護人、被委託人每年提供不少於一次公益性家庭教育指導服務。

婚姻登記機關辦理離婚登記及人民法院審理家事案件時涉及未成年人子女的，要對當事人進行未成年人保護相關家庭教育指導。

(旺報 )