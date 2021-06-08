台灣5月中旬疫情突然升溫，至實體經銷通路洽詢的人潮驟減，上洋(6728)5月營收1.92億元，月減11.93%，年增37.58%，前5月營收8.04億元，年增50.49%。

上洋表示，雖然5月中旬台灣疫情突然升溫，至實體經銷通路洽詢的人潮驟減，但由於公司長期投入數位轉型與深耕數位行銷，所以就算因疫情減少外出，消費者仍能從多元網路平台快速，精準獲取產品資訊等，受到衝擊相對較小。

上洋表示，多年前便觀察到數位化將是未來產業趨勢，因此從管理、銷售、支付、行銷等層面逐步轉型，因此，上洋在自助/商用洗衣硬體設備配置自行開發的監測及回饋系統來提升營運效能；另外，在數位媒體整合及網路行銷也投注很大的心力，尤在防疫期間減少外出時，消費者也可一目了然的在官方網站或社群媒體查閱及獲取空調、洗/烘衣產品規格功能等詳細資訊，再加上數位內容及廣告整合宣傳，在消費過程中針對不同階段之消費者進行精準溝通，並輔以專業客服團隊細心解說及推薦合適的經銷商進行後續評估安裝，藉此提升成交的機會。

上洋指出，疫情期間服務人員在出任務時，也全面加強防護，以確保自身及消費者安全。在天氣炎熱、學生停課且許多公司都採取WFH(在家工作)的狀況下，需求不減反增。同時，在疫情下許多民眾也特別注重衣物洗淨烘乾等效能，帶動家用洗/烘衣及自助洗衣加盟的詢問度提升。根據目前各通路經銷商的回饋狀況，許多安裝排程已預約到6、7月，上洋營運動能可望持續穩定發展。

(時報資訊)