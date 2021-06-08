廣州疫情防控正值關鍵時期，8日上午舉行的疫情防控記者會上，廣州市公安局新聞發言人楊炳升表示，番禺區一男子隱瞞接觸史被公安機關依法刑事拘留。5月21日至6月7日，本輪疫情廣州市累計報告108例境內感染者，包括98例確診病例以及10例無症狀感染者。至此，加上佛山市報告的10例，茂名市和湛江市各報告1例，廣州本輪疫情傳播鏈已延長至120人。

5月25日下午，家住廣州市番禺區大石街北聯村的祝某前往荔灣區白鶴洞街某小區探望父母（其父母在30日被確定為新冠肺炎確診病例），31日凌晨接到市疾病防控流調組工作人員來電，後因出現咳嗽、發熱症狀，先後於6月2日、4日前往醫院就診，但祝某未如實告知醫生近14天內的旅居史，隱瞞曾與確診病例接觸以及到過疫情高發區的事實，後被確診感染新冠肺炎。

至6月6日祝某被採取隔離措施前，他的活動軌跡已涉及番禺區大石街轄內醫院、便利店、雜貨店、水果店、球場等公共場所，導致大量群眾成為密切接觸者、次密接觸者需要隔離觀察、居家隔離，番禺區大石街大興村西興街6號等房屋被執行封閉管理，大石街大興村一隊和三隊等住宅區域被執行封控管理，引發新冠肺炎傳播嚴重危險。

楊炳升表示，祝某未執行防疫措施，未向當地村（居）委報到並接受大石鎮三人小組健康管理措施；6月2日和6月4日因咳嗽、發燒等症狀前往醫院治療時，未如實填寫《新型冠狀病毒感染流行病學史調查問卷》，未如實告知醫生近14天內的旅居史。目前，祝某因涉嫌妨害傳染病防治，已被公安機關依法刑事拘留。

對此，廣州市衛健委副主任陳斌在記者會上介紹，如果個人隱瞞行程，拒不配合流調，涉嫌拒不執行人民政府在緊急狀況下依法發布的決定、命令，阻礙疾控部門或醫療機構工作人員為預防、控制傳染病疫情依法採取的檢查、隔離治療等措施的行為，公安機關有權依據治安管理處罰法第五十條予以罰款至拘留的治安處罰。性質嚴重構成妨害公務罪、妨害傳染病防治罪的，還會依據刑法追究相關人員的刑事法律責任。

陳斌表示，廣州衛健委對在流調中掌握到的陽性病例所涉及到的重點場所和小區進行了梳理，並在衛健委門戶網站和省市主流媒體上公布。她呼籲廣大市民，凡是近期到過中高風險區域，或者去過已公佈的重點場所或小區的市民朋友，務必主動向社區或單位報告情況，做好個人防護措施，立即到就近核酸檢測點進行核酸檢測，至少做到3天內檢測2次。

據陳斌通報，6月7日0時至24時，廣州市新增10例境內確診病例，均為主動排查發現，其中核酸大排查發現3例，密接者排查發現7例，此外還有4例由原無症狀感染者轉為確診病例。昨天新增的10例境內感染者，9例在荔灣區白鶴洞街封閉區，1例在番禺區大石街，均與此前白鶴洞街感染者有關聯。

陳斌表示，為快速有效阻斷疫情傳播鏈條，管理重點人群健康狀況，官方將白鶴洞街相關重點人員，轉移至隔離酒店集中醫學觀察，目的是盡早發現可疑病例，努力降低社區傳播風險。

5月21日至6月7日24時，本輪疫情廣州市累計報告108例境內感染者，包括98例確診病例以及10例無症狀感染者。至此，加上佛山市報告的10例，茂名市和湛江市各報告1例，廣州本輪疫情傳播鏈已延長至120人。

在核酸檢測進展方面，陳斌通報，5月26日啟動核酸大排查以來，截至6月7日24時，廣州全市共累計核酸採樣2798.55萬份，共發現陽性40人。其中6月4日起，全市11個區陸續啟動全員大排查以來，共發現陽性10人，其中3人在南沙區篩查中發現，7人是荔灣區重點人群、區域或場所排查中發現。此外，6月7日，全市11個區共採集高考考場環境樣本1778份，核酸檢測結果均為陰性。

(中時 )