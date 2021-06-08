林美秀代言照。（PP石墨烯懶人塑崩褲提供）

業者也同步發布聲明，要消費者小心買到假貨。（摘自臉書）

由吳淡如和林美秀代言、6月初才剛上市的塑崩褲，竟馬上出現假貨，直接盜用2人拍攝的代言照片、影片，拿一般褲子謊稱有相同功效，讓消費者上當購買，更標榜買一送一，讓許多誤以為撿到便宜，沒想到竟然是買到假貨，林美秀表示，疫情期間，全台灣的人民都相當辛苦，「很難過看到被盜用的廣告，深怕我們的粉絲受騙了」。

吳淡如說，很多商品消費者沒使用過，想說使用貨到付款比較安全，結果打開發現完全跟網站上的東西不一樣，想要退款根本找不到賣家。這次代言的新產品，連自己都有收到朋友傳給他假貨賣家的網址，網址的位址都在海外，查也查不到。身為電商老闆的她，也曾遇過買東西被詐騙的經驗，有些人除了把網站圖片整個照抄，還讓消費者貨到付款展現貼心，看似對消費者有保障，但結果消費者付了錢收到商品後，回家發現竟然跟要購買的商品截然不同。

還有網友在蝦皮購物上購買盜版商品後，穿一次即出現過敏、紅腫症狀，吳淡如呼籲消費者要到廠商的官網購買，或是在吳淡如及林美秀粉絲團指定的購買網頁，才是正版商品。業者也同步發布聲明，蝦皮賣場上的都是假貨，請洽官方正版粉絲專頁。

(中時 )