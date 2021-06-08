疫情嚴峻，總統府發言人張惇涵今天透露，苗栗科學園區感染狀況令人擔心，上周六蔡英文總統已和新竹市長林智堅、縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌丶新北市長侯友宜通電話，表明地方只要有任何需要，中央一定全力支持。竹竹苗是共同生活圈也是高科技產業重要廊帶，希望組成竹竹苗防疫作戰聯盟，整合資源。

外界關切疫苗狀況，張惇涵表示，蔡英文總統每天密集向國際友人溝通，緊盯外購的2000萬劑疫苗如期如質到貨，爭取更多疫苗加速抵達台灣。

他說，像是日本提供的124萬劑AZ疫苗，陳時中指揮官已經表達，希望6月15日能夠開打。而美國提供的75萬劑疫苗，指揮中心跟外交團隊已經啟動後續載運的協調工作，相信很快也會空運來台。

除了處理國際疫苗供需的緊張狀況，國內疫情也仍然緊張，尤其，最近苗栗科學園區的感染狀況也令人擔心。因此，上週六，蔡總統陸續和三縣市首長通了電話，包括新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌。

張惇涵轉述，在電話中，總統向大家表達，陳時中指揮官已經派了經驗豐富的王必勝醫師進駐苗栗，成立前進指揮中心，國軍已經在她的指示之下，跟新竹市政府、科技部共同協力，迅速完成竹科專案篩檢站。竹科篩檢站在禮拜六啟用後，預計今天可以完成約4000人篩檢。

他強調，總統的立場非常清楚，任何地方，只要有任何需要，中央一定全力支持。竹竹苗是共同生活圈，也是高科技產業重要廊帶，總統希望大家能夠組成竹竹苗防疫作戰聯盟，整合區域內的防疫資源，守護人民健康，也守護國家戰略產業的安全。

當天傍晚，蔡英文也打了一通電話給新北市長侯友宜。電話中，侯友宜向總統說明目前新北疫情的狀況，蔡英文也向侯表達一樣的態度立場，「如果新北市有需要之處，中央一定會全力支援新北市」。

張惇涵指出，實際上，國軍醫院陸續投入人力，支援新北市篩檢站的工作，中央開設的集中檢疫所等資源，也會持續支援新北市和各縣市。同時，蔡總統也請陳時中指揮官和指揮中心團隊，秉持專業角度，務必協助新北市，中央地方一起落實各項防疫工作，在最短時間內控制疫情。

他說，就他的了解，藍綠的縣市首長，在防疫過程中都有保持一定的相互聯繫，「畢竟，病毒不分藍綠，我們的共同敵人是病毒」。不分中央地方、不分黨派、不分政府民間，即使大家有不同的政治立場或主張，但面對病毒這個共同的敵人，冷靜團結、互助合作，才是同島一命的真諦。

(中時 )