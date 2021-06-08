張榕容在《第三佈局 塵沙惑》飾演刑警，劉冠廷是菜鳥警察。（CATCHPLAY提供）

張榕容在《第三佈局 塵沙惑》飾演刑警。（CATCHPLAY提供）

亞太影后張榕容，在最新犯罪懸疑劇《第三佈局 塵沙惑》中，跳脫以往形象，飾演抽絲剝繭追查兇案的刑警，全力偵辦橫跨23年的兩起詭譎命案。近日因疫情日益嚴峻，張榕容宣傳新戲之餘，也提醒全台觀眾一定要注意自身健康，她說：「保護好自己才能保護家人，請大家一起減少外出，待在家居家抗疫，千萬不要返鄉過端午節！」

犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》將於6月13日在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步首播，每周日晚上9點，一次播映兩集。8日釋出的最新幕後花絮「關於角色 張榕容篇」中，飾演刑警徐梓薇的張榕容透露：「她有一個很悲傷的童年，所以造就了她的積極與堅強。可是她其實心裡還是有一塊很空的地方，會讓外人覺得她有點冷漠，但其實徐梓薇是一位很有正義感的警察。」

為呈現出專業又俐落矯健的警察，導演洪伯豪安排在劇中飾演警察的演員張榕容、劉冠廷等人，開拍前接受3個月在新北市刑警大隊的完整專業訓練，包含體能訓練、擒拿柔道、如何壓制嫌犯、以及如何靈活上銬等，另外也還有一些槍枝的訓練以及特勤小隊的演練，透過實地的警察訓練中心指導，讓演員們更好的詮釋角色。

在釋出的角色幕後花絮影片中，曝光了張榕容飾演的徐梓薇是一個性格強悍幹練、剛正不阿的警察，網友看了直呼：「帥爆！好想被保護！」影片中張榕容也向觀眾分享了警務受訓的各項精實內容，現在回憶起受訓的艱辛歷程，張榕容則說：「透過接觸完整警察訓練後，更了解警勤事務，也更容易揣摩演戲時的氛圍，觀眾將在《第三佈局 塵沙惑》中，將看到不同以往的我。」

《第三佈局 塵沙惑》敘述年輕有為的民意代表楊啟逍（莊凱勛 飾），接手父親旅館生意，遊走黑白兩道。前特勤小組成員徐梓薇（張榕容 飾），因公受傷破格升職。一起移工脫逃案意外牽扯上分屍案，徐梓薇與菜鳥警察陳家豪（劉冠廷 飾）私下調查，懷疑與毒蛇集團有關。然而上司斥責徐梓薇越權查案，將她調職去擔任楊啟逍的隨扈。沒想到兩人的命運早在3年前的一樁挾持案就陷入糾纏。宛如羅生門般的破案過程，讓所有人不知不覺一步步地走入了某人精心策畫的「佈局」之中。

(中時 )