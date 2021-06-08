COVID-19疫情步步逼緊，北部地區醫療量能也趨近吃緊，在嚴峻疫情下，為感謝偉大的醫護警消們挺身救急救命，在這個全台同心防疫的重要時刻傳遞溫暖力量，台灣大車隊與饗賓餐旅異業結盟合作送餐相挺計劃。

整個6月份，饗賓餐旅每天將精心製作約3000份公益餐盒，免費提供給台北市、新北巿與桃園巿醫療院所、警消、救災小組、甚至偏鄉衛生所等，與台灣大車隊攜手，將熱騰騰的健康美味餐點，迅速即時地送到每位辛勤守護台灣的天使們手上。

在如此艱困緊繃的氛圍中，饗賓餐旅與台灣大車隊善盡企業社會責任，饗賓餐旅以最堅強的餐飲服務專業，拿出最擅長製作美味料理的本領，將各品牌最受歡迎的人氣菜色，饗食天堂德國豬腳、大口饗樂骨、紅酒燴牛肉、福利經典鹽焗雞、唐揚炸雞，開飯川食堂梅干鹹燒白、麻婆燒豆腐、宮保雞丁；饗泰多月亮蝦餅、真珠台灣家味紅燒滷肉等，通通成為公益餐盒中的主角們，美味與營養均衡，餐餐變化菜色。

台灣大車隊更以交通運輸服務的關鍵力量，在這個艱難時刻，表達對堅守前線醫護警消人員的支持，將愛心料理送達救災防疫第1線，期望醫護警消英雄們都能好好吃飯、安心吃飯，「您救命，我備餐」，以餐飲業、計程車業強大的量能及熱情，送出數萬份餐點，與前線所有戰友一同攜手抗疫。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，非常時期企業攜手為醫護警消付出，不但善盡企業責任，也讓旗下的同仁得以安居樂業，因應疫情延燒，企業轉型，調整人員的工作型態與班務，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，因應疫情，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，推出「雲端打卡模組」協助企業進行遠端管理，即日起提供所有國內企業免費使用，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)