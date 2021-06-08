林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰以收治車禍年輕人發現肺浸潤，在臉書感嘆「無症狀感染者的傳播威力不容忽視」，桃園市衛生局長王文彥8日反駁，強調該騎士有發燒，曾赴2醫院、1診所，直到赴長庚才篩檢陽性，並非無症狀者，且他新北工作、有症狀，合乎桃園採檢條件，再度呼籲有雙北旅遊或接觸史者，有症狀就採檢。

吳昌騰在個人臉書粉專《來講兒科急診543-吳昌騰醫師》分享，一名年輕人車禍後到林口長庚急診，身上並無任何呼吸道、腸胃道症狀，因有雙北接觸史安排篩檢，豈料PCR檢測陽性確診，且CT值18.77、病毒量高，胸部X光肺部左半邊都有浸潤，感嘆疫情中變種病毒傳播速度非常快，且傳播力很強，高喊要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒。

「該騎士並非無症狀感染！」王文彥對此表示，調查發現該騎士6月2日受傷，6月6日有發燒，曾看過2個醫院、1個診所，因工作地點在新北市，到林口某醫院看診時先篩檢，採檢陽性，「我整個看起來，他並不是無症狀感染，他是有症狀！」

王文彥不諱言，發燒可能很多原因，也有醫師認為是受傷、傷口感染，這還要再調查，目前匡列同住的3個家人，以及在醫院候診接觸的2人，至於另外曾赴的醫院和診所還在疫調中。他強調，該騎士在新北市工作、有症狀，是合乎桃園可以採檢的條件，呼籲桃園市民或居民，有雙北旅遊或接觸史者，有症狀就來採檢。

(中時 )