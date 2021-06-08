大陸工程院院士陳薇近日透露，由其團隊和康希諾生物合作研發的腺病毒載體霧化吸入式疫苗，正在申請緊急使用。

目前，康希諾生物生產的重組新冠病毒疫苗已在上海、北京、天津、浙江、河南、安徽等多地開打。該疫苗只需接種一劑，適用於18周歲及以上人群。此外，6月7日晚間，千億市值藥企長春高新也宣布投入新冠疫苗領域。

在日前舉行的2021浦江創新論壇全體大會上，陳薇透露，其團隊與康希諾合作研發的吸入式重組新冠病毒疫苗（腺病毒載體），已經獲得了國家藥監局擴大臨床的批件，目前正在申請緊急使用授權。

據陳薇透露，霧化吸入式疫苗只需針劑疫苗的1／5的劑量。現在注射型疫苗每人需要0.5毫升，而吸入型疫苗只需要接種0.1毫升。減少疫苗用量意味著，1個劑量未來可以變成5個劑量，相當於在疫苗產能不變的情況下，實際供應量變成了原來的5倍。

康希諾生物董事長宇學峰近日亦表示，目前康希諾生物吸入給藥的新冠疫苗已進入臨床二期，已申請緊急使用。

大陸國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新6日表示，鼻噴疫苗是中國最早布局的技術路線之一，目前有關單位正在開展鼻噴和霧化吸入式新冠疫苗的臨床試驗並收集資料統計分析，待資料基本齊全後，將適時組織專家論證其安全性和有效性。

今年以來，康希诺A股、H股雙雙大漲。截至6月8日收盤，A股方面，康希諾收報629.05元，盤中最高至649.10元，再度刷新上市以來新高。

(旺報 )